  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Temmuz 2020 17:45

Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'dan UNESCO'nun Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya yanıt geldi.

Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı

86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılma kararından sonra UNESCO'dan açıklama gelmiş ve "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" denmişti.

1/ 7
Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı

UNESCO'nun açıklamasında, "Türkiye’nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

2/ 7
Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı

Karardan kısa süre önce de açıklama yapan UNESCO, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor" demişti.

3/ 7
Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuyla ilgili UNESCO'ya yanıt verdi. Yavuz, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM