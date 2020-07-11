Türkiye'den UNESCO'ya ''Ayasofya'' yanıtı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'dan UNESCO'nun Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya yanıt geldi.
86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılma kararından sonra UNESCO'dan açıklama gelmiş ve "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" denmişti.
UNESCO'nun açıklamasında, "Türkiye’nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.
Karardan kısa süre önce de açıklama yapan UNESCO, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor" demişti.