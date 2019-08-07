Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkeler arasında Rusya'da eklendi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...