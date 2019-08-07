Türkiye'den vize istemeyen ülkeler
Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkeler arasında Rusya'da eklendi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...
Pakistan Online vizeyle 90 gün vizesiz. Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi. Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.