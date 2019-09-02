Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler arasına bir yenisi daha eklendi
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileri? sorusunun cevabına bir ülke daha eklendi. Dünyanın birçok noktasına seyahat etmek istemeyen vatandaşlar için önlerine çıkan vize engeli bir ülke ile daha kalkmış bulunuyor. Türkiye'den vize i
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileri? sorusunun cevabına bir ülke daha eklendi. Dünyanın birçok noktasına seyahat etmek istemeyen vatandaşlar için önlerine çıkan vize engeli bir ülke ile daha kalkmış bulunuyor.
Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasına Azerbaycan da dahil oldu. Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılık vizeler kaldırıldı.
İKİ DEVLET BİR MİLLET Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla iki ülke arasında seyahatlerde vize rejimi uygulanmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım'' dedi. Kararı, 25 Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu.
TURİST SAYISI ARTACAK Yeni uygulama ile iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor. Büyükelçi Özoral, "Vize almak gerektiğini düşünmek vatandaşların açısından psikolojik caydırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla alınmış olan bu kararda ben özellikle Türkiye'den buraya gelecek iş adamları ve turistleri daha teşvik edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.