Türkiye'nin 11 yıldır yılan hikayesine dönen tünelinde ışık görüldü

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımı, 2013 yılında Bayburt Group tarafından başlatılmıştı. Ancak proje, geçen 11 yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. 8 farklı ulaştırma bakanının dönemine tanıklık eden ve her defasında “Yıl sonunda tamamlanacak” vaatleriyle gündeme gelen Geminbeli Tüneli, Bayburt Group tarafından yürütülen inşaat sürecindeki aksaklıklar nedeniyle adeta yılan hikayesine döndü. Yüklenici firma değişiklikleri, yeniden yapılan ihaleler ve duraksayan çalışmalar, projenin ilerleyişini olumsuz etkiledi. Stratejik öneme sahip bu proje, Bayburt Group'un inşaatı tamamlayamaması nedeniyle bölge halkında hayal kırıklığına neden oldu. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan ve özellikle kış aylarında zorlu şartlarda güvenli ulaşım sağlama amacıyla projelendirilen tünel, bölgesel kalkınmaya da katkı sunmayı hedefliyordu. Ancak Bayburt Group'un karşılaştığı sorunlar nedeniyle inşaat süreci sürekli kesintiye uğradı.