Türkiye'nin 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

GSYH 2025 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.