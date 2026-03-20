Türkiye'nin 4 asırlık tarihi camisinde yüzyılların geleneği bozulmadı
Sivas’ın kalbinde, 1580 yılından bu yana asırlara meydan okuyan Tarihi Kale Camii, bu Ramazan Bayramı’nda da farklı coğrafyalardan gelen Müslümanların buluşma noktası oldu. Dönemin Sivas Valisi Mahmut Paşa tarafından yaptırılan 446 yıllık bu yapıda, yağmurun altında bayram coşkusu yaşandı.
Kaynak: İHA
Sivas’ın en önemli tarihi miraslarından biri olan Kale Camii, asırlık geleneği bu yıl da bozmadı.
1 / 8
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camiye akın eden vatandaşlar, iç mekanın dolması üzerine cami bahçesinde saf tuttu.
2 / 8
Sivas’ta bayram sabahına eşlik eden sağanak yağış, ibadet şevkini kırmadı.
3 / 8
Özellikle üniversite eğitimi için dünyanın dört bir yanından Sivas’a gelen uluslararası öğrenciler, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
4 / 8