Türkiye'nin 4'üncü büyük havalimanı için geri sayım başladı

Yedi gün 24 saat esasıyla çalıştıkları terminal binası ve ek binalarda, satın almaları yapılan teknik ekipmanlarıyla birlikte şu an inşaatın gerçekleşme oranının yüzde 68 civarında olduğunu belirten Güney, devam eden inşaatla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şu anda itfaiye binamızın kaba inşaatı bitti, boya imalatlarına geldiler. Garaj binamızla otopark binamız tamamlandı. Isı güç merkezimizin kaba ve ince imalatları tamamlandı. VIP binamızın çelik imalatları tamamlandı, kaplama imalatlarına geçildi. Terminal binamızın ana gövde kısmını büyük oranda tamamladık, çelik çatı kaplaması ile aşağıda duvar ve ince imalatlarımız devam ediyor. Kuleye de başladık. Kule de zemin iyileştirmeden dolayı bir uzamaya maruz kaldık, fakat bütün olumsuzlukları hallettik, şu anda zemin üstüne çıktık. Yaklaşık 2-2,5 aylık bir periyotta kuleyi sizlere göstermiş olacağız. Ülkemiz geneline imza atacak bu önemli stratejik projeyi bu yılın son çeyreğinde tamamlayarak havalimanımızı açmayı hedefliyoruz.”