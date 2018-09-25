Türkiye’nin 5. büyük barajında korkutan manzara

Barajın Vezirköprü ile Durağan arasındaki kısmında büyük ölçüde çekilme meydana geldiğine dikkat çeken emekli öğretmen Adnan Acı, “Baraj 1-2 ay öncesine kadar tamamen doluydu. Yetkililerden öğrendiğimize kadar yüzde 90 oranında doluydu. Ancak son günlerde barajda suların çekildiğini görüyoruz. Bir zamanlar balıkların gezdiği yerlerde şimdi büyük ve küçükbaş hayvanlar otluyor. Bu da bir kuraklık göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Altınkaya Baraj Gölü Samsun’un Vezirköprü sınırları içerisinde. Şu anda su çekilme olayının görüldüğü yer ise Vezirköprü ile Durağan ilçesi sınırlarının olduğu kısım. 8-10 kilometre gibi bir çekilme var barajda. Gözle görülür şekilde su doluluk oranı azalmış durumda” dedi.