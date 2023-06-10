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  4. Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok!

Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada

Amasya’da ormanlarla kaplı vadide bulunan ve yılın sadece yarısında 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor.

Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada - Resim: 1

Amasya’nın Taşova ilçesinde ormanlarla kaplı vadide 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor. 

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Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada - Resim: 2

İHA'nın haberine göre Mart ayından itibaren eylül ayına kadar gürül gürül akan şelale bu 6 aylık süreçteki güzelliği ve çevresinde sıralanan mağaralardaki sarkıtlarla görsel bir şölene davetiye çıkarıyor.

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Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada - Resim: 3

Amasya il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarı Baraklı köyünde bulunan şelale dağların arasında olmasından dolayı adeta saklı bir cenneti andırıyor.

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Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada - Resim: 4

Çevresini kaplayan ormanlar arasında adeta göz kamaştıran şelaleyi görmek isteyenler, araçlarıyla il merkezinden yola çıkarak köye doğru bir saat süren yolculuk yapıyor.

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