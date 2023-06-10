Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada
Amasya’da ormanlarla kaplı vadide bulunan ve yılın sadece yarısında 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor.
Amasya’nın Taşova ilçesinde ormanlarla kaplı vadide 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor.
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İHA'nın haberine göre Mart ayından itibaren eylül ayına kadar gürül gürül akan şelale bu 6 aylık süreçteki güzelliği ve çevresinde sıralanan mağaralardaki sarkıtlarla görsel bir şölene davetiye çıkarıyor.
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Amasya il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarı Baraklı köyünde bulunan şelale dağların arasında olmasından dolayı adeta saklı bir cenneti andırıyor.
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Çevresini kaplayan ormanlar arasında adeta göz kamaştıran şelaleyi görmek isteyenler, araçlarıyla il merkezinden yola çıkarak köye doğru bir saat süren yolculuk yapıyor.
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