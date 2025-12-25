Türkiye'nin 6 milyar dolarlık arazi davası dosyası yeniden istinafa taşındı

Davaya konu 2,4 milyon metrekarelik alanda; Turizm Uygulama Oteli, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Falez ve Rixos otelleri, Cam Piramit Parkı, AKM, Atatürk Kültür Parkı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, akaryakıt istasyonu, Antalyaspor Tesisleri, Corendon Stadyumu, Antalya Adliyesi, Antalya Spor Salonu, sayısız sitelerdeki 10 bin civarında konut, Meltem Pazar Yeri, tesisler, okullar, parklar, Tapu Bölge Müdürlüğü, camiler, yeni adliyeye kadar otoparklar, kooperatifler ve daha birçok yapı yer alıyor. Dava sürecinin 1958 yılında başladığını belirten Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçılarının avukatı Necati Yılmaz, “Aslında kadastro tespiti yapılıyor burayla ilgili ve eski tapulara dayanarak hak sahiplerinin adına karar veriyor. O mahalle üzerinde bulunan insanlar dava açıyor, 'Aslında burası bizim' diye. Devlet de katılıyor, 'Burası bizim' diyor. Belediye katılıyor, Vakıflar katılıyor. Mahkeme 2004 yılında karar veriyor. Karar 2006 yılında kesinleşiyor. 3 kişi hakkında tescil kararı veriliyor. Üç paydaş tapu. 1847 tarihli bir tapunun malikleri Arap Süleyman Ağa ya da Hacı Süleyman Ağa diye de geçiyor. Bakırcı Yorgi diye bir vatandaş. Mirasçıları bulunamadığı için onun 3'te 1'lik payı Hazine adına tescil oluyor. Ve Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçılarının adına tapuya tescile karar veriliyor. 2006 yılında karar kesinleşiyor ve tescil ediliyor" diye konuştu.