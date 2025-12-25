Türkiye'nin 6 milyar dolarlık arazi davası dosyası yeniden istinafa taşındı
Antalya'da 6 milyar dolar değerindeki 2 milyon 400 bin metrekarelik araziye ilişkin davada, istinaf mahkemesi tarafından tedbirin kaldırılmasının ardından, mirasçı olduğunu iddia eden başka bir kişinin başvurusu hakkında verilen ret kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı.
Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan, bugünkü değeri 6 milyar doları aşkın 2 milyon 400 bin metrekare araziyle ilgili, Arap Süleyman, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, üç ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi.
2006 yılındaki karar sonrası ortaya çıkan yeni mirasçı iddiaları ve bu kapsamda mahkemelerin tedbir kararları nedeniyle dava çözüme kavuşturulamadı. Davada son olarak Antalya Kadastro Mahkemesi'nin Arap Süleyman'ın kızı olduğu öne sürülen Ayşe yönünden 2024 yılında verdiği tedbir, itiraz sonucunda Hacı Bekirzade mirasçıları yönünden BAM 8'inci Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Hacı Bekirzade'nin mirasçısı olduğunu iddia eden başka bir kişi tarafından yapılan tedbir başvurusuna Antalya Kadastro Mahkemesi ret kararı verince, bu kişinin itirazı üzerine dosya BAM'a gönderildi. Antalya Kadastro Mahkemesi 17 Aralık'taki duruşmada, itirazın reddine ilişkin dosyanın BAM'da olması nedeniyle karar alamadı.
Davaya konu 2,4 milyon metrekarelik alanda; Turizm Uygulama Oteli, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Falez ve Rixos otelleri, Cam Piramit Parkı, AKM, Atatürk Kültür Parkı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, akaryakıt istasyonu, Antalyaspor Tesisleri, Corendon Stadyumu, Antalya Adliyesi, Antalya Spor Salonu, sayısız sitelerdeki 10 bin civarında konut, Meltem Pazar Yeri, tesisler, okullar, parklar, Tapu Bölge Müdürlüğü, camiler, yeni adliyeye kadar otoparklar, kooperatifler ve daha birçok yapı yer alıyor. Dava sürecinin 1958 yılında başladığını belirten Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçılarının avukatı Necati Yılmaz, “Aslında kadastro tespiti yapılıyor burayla ilgili ve eski tapulara dayanarak hak sahiplerinin adına karar veriyor. O mahalle üzerinde bulunan insanlar dava açıyor, 'Aslında burası bizim' diye. Devlet de katılıyor, 'Burası bizim' diyor. Belediye katılıyor, Vakıflar katılıyor. Mahkeme 2004 yılında karar veriyor. Karar 2006 yılında kesinleşiyor. 3 kişi hakkında tescil kararı veriliyor. Üç paydaş tapu. 1847 tarihli bir tapunun malikleri Arap Süleyman Ağa ya da Hacı Süleyman Ağa diye de geçiyor. Bakırcı Yorgi diye bir vatandaş. Mirasçıları bulunamadığı için onun 3'te 1'lik payı Hazine adına tescil oluyor. Ve Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçılarının adına tapuya tescile karar veriliyor. 2006 yılında karar kesinleşiyor ve tescil ediliyor" diye konuştu.
48 yıllık dava sürecinde bu bölgeler şehrin orasında kalınca, 1964'ten itibaren kentteki ihtiyaçlar nedeniyle kamulaştırmalar olduğunu belirten Avukat Yılmaz, “Tabi yargılama devam ettiği için hiç kimseye kamulaştırma bedeli ödenmiyor. Tebligatlar çoğunlukla gazeteye ilan yoluyla yapılıyor. Ölmüş kişilere tebligatlar yapılıyor. Yani şu anda yaklaşık 4'te 1'i kalmış durumda. Tapunun 4'te 3'ü yapılan kamulaştırmalar neticesinde kütük değiştiriyor. Yani idareler adına geçiyor. Bunu genellikle Arsa Ofisi üzerinden ve belediyeler de kendi üzerinden yapıyor. Belediyeler sonrasında çeşitli kooperatiflere bu arazileri satıyor. Meltem'deki kooperatifler, hastane, oteller bu şekilde. Hala kişiler adına tapuları kayıtlı kalan yaklaşık 600 bin metrekarelik alan söz konusu. Bu 600 bin metrekarelik alan içerisinde herhangi bir şekilde idarenin el atmadığı yaklaşık 20 dönüm kadar yer var. Onlar da Meltem Pazarı'nın etrafında yaklaşık 30 parselden ibaret. Bunun da 3'te 1'i Hazine'nin, 3'te 1'i Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçılarının, 3'te 1'i de Arap Süleyman Ağa mirasçılarının" dedi.