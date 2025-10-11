Türkiye'nin 6 yeni vurucu gücü TSK'nın tatbikatında ilk kez kullanıldı

Faaliyet ile TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak hedeflenirken, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı.