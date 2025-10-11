  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin 6 yeni vurucu gücü TSK'nın tatbikatında ilk kez kullanıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki 50 silahla yapılan atışlarla icra edilen Ateş Serbest Faaliyeti-2025'te 6 silah ve sistem ilk kez kullanıldı.

Kaynak: DHA
'Ateş Serbest Faaliyeti-2025’nin Seçkin Gözlemci Günü, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. 

Faaliyet kapsamında önce Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 82 silah ve sistem sergilendi.

Faaliyet ile TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak hedeflenirken, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı. 

Ayrıca subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, sergilenen silah ve sistemleri inceledi.

