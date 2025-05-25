Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Cinnah 19 Apartmanı’nın çatı terasında tasarlanan ve toplu halde yaşam kültürünü yansıtan sosyal mekanların, modern mimarlığın Türkiye'deki ilk örneklerinden olduğunu vurgulayan Bancı, "Yapının en önemli karakteristik özelliklerinden biri de şu an içinde bulunduğumuz iç sokak. Buna yarı açık bir koridor da diyebiliriz. Yapının şu an güney cephesinde bulunuyoruz ve Stone'dan ilhamla Nejat Ersin'in tasarladığı, brise-soleil güneş kırıcıları görüyoruz. Kullandığı bu yapı elemanları, mekanda, iç mekana yansıyan farklı ışık ve gölge etkileri yaratıyor. Bu mekanı kapalı bir koridor yerine, gün ışığının ve temiz havanın girip çıktığı yarı açık bir mekana dönüştürüyor. Dairelere güney cephesinde yer alan bu iç sokaktan giriliyor. Mimarın, çatı ve teras katında planladığı kolektif yaşantı vurgusunu anmak gerekiyor. Yapının terasında küçük bir yüzme havuzu, güneşlenme terasları, bir Amerikan bar, buna hizmet verecek mutfak, lavabolar ve soyunma odaları gibi küçük hizmet mekanları planlanmış durumda" ifadelerini kullandı.