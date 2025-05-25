Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Cinnah Caddesi üzerinde bulunan ve 1957 yılında yapılan Cinnah 19 Apartmanı, bugüne kadar tek bir çivi çakılmadan korundu.
Türkiye’nin modern mimarlık tarihine yön veren yapılardan biri olan Cinnah 19 Apartmanı, taşıdığı mimari estetiğiyle dikkat çekiyor. 1957 yılından bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne ulaşan yapı, mimar Nejat Ersin tarafından tasarlandı.
Bayındırlık Bakanlığı Meydanlar Müdürlüğü’nde çalışanlar tarafından kullanılmak üzere inşa edilen apartman, ilerleyen yıllarda sivil kullanıma açıldı. 5 katlı ve her katta 5 dubleks daire ile toplam 17 daireye sahip olan apartman; Ankara manzaralı bir seyir terası, barbekü alanı, her evde bulunan şömine, terasında güneşlenme yerleri ve yüzme havuzu gibi özellikler taşıyor.
Dairelerinden bazıları iş yeri, bazıları da ev olarak kullanılan binanın en önemli özelliği ise güney cephesindeki geometrik düzenli yarı açık duvar ile güneş ışınlarını gölgeleyerek doğal ışıklandırma düzeni sağlaması.
Cinnah 19 Apartmanı’nın çatı terasında tasarlanan ve toplu halde yaşam kültürünü yansıtan sosyal mekanların, modern mimarlığın Türkiye'deki ilk örneklerinden olduğunu vurgulayan Bancı, "Yapının en önemli karakteristik özelliklerinden biri de şu an içinde bulunduğumuz iç sokak. Buna yarı açık bir koridor da diyebiliriz. Yapının şu an güney cephesinde bulunuyoruz ve Stone'dan ilhamla Nejat Ersin'in tasarladığı, brise-soleil güneş kırıcıları görüyoruz. Kullandığı bu yapı elemanları, mekanda, iç mekana yansıyan farklı ışık ve gölge etkileri yaratıyor. Bu mekanı kapalı bir koridor yerine, gün ışığının ve temiz havanın girip çıktığı yarı açık bir mekana dönüştürüyor. Dairelere güney cephesinde yer alan bu iç sokaktan giriliyor. Mimarın, çatı ve teras katında planladığı kolektif yaşantı vurgusunu anmak gerekiyor. Yapının terasında küçük bir yüzme havuzu, güneşlenme terasları, bir Amerikan bar, buna hizmet verecek mutfak, lavabolar ve soyunma odaları gibi küçük hizmet mekanları planlanmış durumda" ifadelerini kullandı.