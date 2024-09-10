Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler
Türkiye'deki çarpık yapılaşmanın son adresi Kayseri oldu... Kayseri'deki 700 yıllık tarihi Köşk Medrese'nin önüne 14 katlı bir apartman diktiler...
Kayseri'de yaklaşık 700 yıllık tarihi Köşk Medrese'nin etrafındaki çevre düzenlemeleri ve dış restorasyon çalışmaları tamamlandı. İçinde restorasyonu süren tarihi medresenin yaklaşık 50 metre önüne ise 14 katlı bina yapıldı. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Köşk Medrese, Kayseri'nin merkezine yakın, çok önemli bir konumda olan eşsiz bir eser. Böyle özel bir medresenin hemen yanına, İstanbul'daki gökdelen silüetleri gibi dikilmesi, tam da burada bu bina, biraz vicdanları sızlatacak şekilde yapıldı. Bu kadar kat verilmemesi lazım. Ana bulvar üzerinden bakıldığında, medreseden çok bina göze çarpmakta" dedi.
Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Eretna Devleti'nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese, kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Medrese içerisinde, Alaeddin Eretna, eşi Suli Paşa Hatun ve oğulları Gıyaseddin Mehmed ile Gıyaseddin Mehmed'in oğlu Alaeddin Ali'nin mezarları yer alıyor.
Medrese, bir süre önce Melikgazi Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanıp restore edilmeye başlandı. Çevre düzenlemeleri ve dış restorasyonu tamamlanan medresenin önüne 14 katlı bina inşa edildi. Medresenin tarihi hakkında bilgi veren tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Köşk Medrese, Kayseri'nin merkezine yakın, çok önemli bir konumda olan eşsiz bir eser.
Gerek mimari farklılığıyla gerek konumuyla oldukça dikkat çeken bir eser. Şu andaki durumu gayet iyi. Bundan önceki yıllarda tamamen harabeler ortasında, gecekonduların ortasında kalmış bir yerdi. Çevre düzenlemesi yerel belediye tarafından yapıldı. Köşk Medrese, ismini üzerinde bulunduğumuz Köşk Tepe'den alıyor.