Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler

Kayseri'de yaklaşık 700 yıllık tarihi Köşk Medrese'nin etrafındaki çevre düzenlemeleri ve dış restorasyon çalışmaları tamamlandı. İçinde restorasyonu süren tarihi medresenin yaklaşık 50 metre önüne ise 14 katlı bina yapıldı. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Köşk Medrese, Kayseri'nin merkezine yakın, çok önemli bir konumda olan eşsiz bir eser. Böyle özel bir medresenin hemen yanına, İstanbul'daki gökdelen silüetleri gibi dikilmesi, tam da burada bu bina, biraz vicdanları sızlatacak şekilde yapıldı. Bu kadar kat verilmemesi lazım. Ana bulvar üzerinden bakıldığında, medreseden çok bina göze çarpmakta" dedi.