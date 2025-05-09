Türkiye'nin 71 yıllık eşsiz mimarisi ile tanınan camisi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Cami restorasyonunu köylülerin yaptırmak istediğini fakat buna izin verilmediğini söyleyen köy muhtarı Nurettin Özen, "Daha önce kaç sefer belediyeye müracaat ettik. Caminin hali 20-25 senedir bu şekilde. Bizim dönemimizde olan bir durum değil. Daha önce başvurmamızdan sonra Vakıflardan 2-3 sefer keşfe gelindi. Keşif sonucundan hiçbir şey çıkmadı. Tekrar belediyeye gittik. Belediye Vakıflara atıyor, Vakıflar ilgilenmiyor. Şu andaki durum bu. Biz buranın ya tadilat yapılmasını istiyoruz ya da Vakıflar yapamıyorsa köy namına biz kendimiz yaptıracak durumdayız. Ama bize verilmediği için yapamıyoruz" dedi.