Türkiye'nin aidat şampiyonu illeri belli oldu: İstanbul'u sollayan bir şehir var!

Türkiye'de apartman, site, rezidans gibi toplu yaşam alanları için yönetim yazılımı geliştirmeye odaklanan teknoloji şirketinin raporuna göre, Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor. Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü şehirlerde arasında Uşak bin 061 TL, Hatay bin 246 TL, Ordu bin 287 TL, Aksaray bin 306 TL ve Mersin bin 455 TLile yer alıyor.