Türkiye'nin aidat şampiyonu illeri belli oldu: İstanbul'u sollayan bir şehir var!
Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 2025 yılı ortalama aidat ücretlerini açıkladı. Aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olarak Muğla öne çıktı.
Türkiye'de apartman, site, rezidans gibi toplu yaşam alanları için yönetim yazılımı geliştirmeye odaklanan teknoloji şirketinin raporuna göre, Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor. Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü şehirlerde arasında Uşak bin 061 TL, Hatay bin 246 TL, Ordu bin 287 TL, Aksaray bin 306 TL ve Mersin bin 455 TLile yer alıyor.
Raporu değerlendiren Apsiyon CEO'su Kudret Türk, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
“Muğla'daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet makası, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor."
2025'İN İLK YARISINDA İSTANBUL'DA 117 BİNDEN FAZLA TAŞINMA GERÇEKLEŞTİ
Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi'ne göre, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, Muğla'da aidatlarda yaşanan rekor artışlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455'e ulaşarak dikkat çekiyor. İstanbul'da ise Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL'yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde baskı oluşturuyor.
Türk, "2025'in ilk yarısında yalnızca İstanbul'da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.