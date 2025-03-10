Türkiye'nin akciğerlerini yok eden orman yangınlarında en acı rakam açıklandı

Bu yangınların çıkış nedeninin büyük bir bölümünü ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza oluşturdu. Bu nedenlerle çıkan 1956 yangında 19 bin 977,28 hektar alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlikten çıkan 1496 yangında 14 bin 564,89 hektar, kasıtlı çıkarılan 117 yangında 218,36 hektar, kazayla çıkan 343 yangında 5 bin 394,03 hektar etkilendi. Ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 49,4'ü ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı oldu. Bu iki nedenle çıkan yangınlarda etkilenen alan, tüm orman yangınlarında etkilenen alanın yüzde 52,99'unu oluşturdu.