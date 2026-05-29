Türkiye'nin akıllı yerli dip mayını Malaman Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını 'Malaman' Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. 600 kilogramlık Malaman; akustik, manyetik ve basınç sensörleriyle hedefleri derinliklerde tespit edip yok edebiliyor. MKE'den yapılan resmi açıklamaya göre Malaman, klasik deniz mayınlarından tamamen farklı bir teknolojik altyapıya sahip. Toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilogram olan sistemin kalbini, 400 kilogramlık duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor. Üzerine entegre edilen yüksek teknolojili akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde Malaman; çevresindeki deniz altı ortamını gerçek zamanlı olarak dinleyip analiz edebiliyor. Bu yapay zeka destekli algılama yeteneği, yaklaşan hedefin bir fırkateyn mi, hücumbot mu, denizaltı mı yoksa dev bir tanker mi olduğunu anında tespit edip durumu komuta merkezine bildiriyor. Sistem, belirlenen düşman hedefini kusursuz bir şekilde sınıflandırdıktan sonra çoklu kilit düzeneklerini açarak ateşleme mekanizmasını devreye sokuyor. Ayrıca mermi çarpmalarına ve aşırı ısınmaya karşı duyarsız yapısıyla üst düzey güvenlik sunuyor.