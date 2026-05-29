Türkiye'nin akıllı yerli dip mayını Malaman Deniz Kuvvetleri envanterine girdi
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesi, denizlerin derinliklerinde dev bir adımla taçlandı. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ana yükleniciliğinde geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı dip mayını "Malaman", testleri başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine resmen giriş yaptı.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını 'Malaman' Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. 600 kilogramlık Malaman; akustik, manyetik ve basınç sensörleriyle hedefleri derinliklerde tespit edip yok edebiliyor. MKE'den yapılan resmi açıklamaya göre Malaman, klasik deniz mayınlarından tamamen farklı bir teknolojik altyapıya sahip. Toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilogram olan sistemin kalbini, 400 kilogramlık duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor. Üzerine entegre edilen yüksek teknolojili akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde Malaman; çevresindeki deniz altı ortamını gerçek zamanlı olarak dinleyip analiz edebiliyor. Bu yapay zeka destekli algılama yeteneği, yaklaşan hedefin bir fırkateyn mi, hücumbot mu, denizaltı mı yoksa dev bir tanker mi olduğunu anında tespit edip durumu komuta merkezine bildiriyor. Sistem, belirlenen düşman hedefini kusursuz bir şekilde sınıflandırdıktan sonra çoklu kilit düzeneklerini açarak ateşleme mekanizmasını devreye sokuyor. Ayrıca mermi çarpmalarına ve aşırı ısınmaya karşı duyarsız yapısıyla üst düzey güvenlik sunuyor.
Malaman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise "deniz tabanındaki hayalet" yapısı. Su altı araçları ve mayın tarama sonarları tarafından tespit edilmesini engellemek için cihazın dış yüzeyi akustik yansıtıcılığı sıfıra indiren 3 farklı özel kompozit kılıfla kaplandı. Deniz tabanının doğal kayalık veya kumlu yapısına birebir uyum sağlayacak şekil ve renklerde tasarlanan bu kılıflar, Malaman'ı otonom su altı araçlarının radarlarında adeta görünmez kılıyor. Üstelik bu stratejik mühimmat sadece savaş gemileri ve denizaltılardan değil, uçaklardan ve insansız hava araçlarından da (İHA/SİHA) sulara güvenle bırakılabiliyor.