Türkiye'nin aşı ikna ekipleri dünya basınında
Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'de kapı kapı dolaşıp vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya ikna eden aşı ikna ekiplerinden övgüyle bahseden bir haber yaptı.
AP’nin muhabirleri Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Mardin’de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde, kentin sakinlerinden Medine Ereli’nin kentin arnavut kaldırımlı ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli’nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire, belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti.
Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında corona virüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarına giren, ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek...
"ÇOĞUNLUKLA FELÇ OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR"
Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.
NİSAN AYINDA BAŞLADI
Bununla birlikte, aşı şişeleri taşıyan soğutucularla donatılmış mobil aşılama ekipler, Nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Bu sayede daha fazla sağlık çalışanı, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara telefonla ulaşıyor. Ardından aşılarını yapıyor.