Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü
Osmaniye'de deprem sonrası restorasyon çalışmaları devam eden tarihi okul binasında büyük bir yangın çıktı. Alevler binayı sararken okul binasındaki hasar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören ve güçlendirme ile restorasyon süreci devam eden kentin sembol yapılarından Yediocak İlkokulu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yagında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütülen tarihi binanın bazı bölümlerinde yangın nedeniyle ek hasar oluştuğu öğrenildi.
Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.
