  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü!

Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü

Osmaniye'de deprem sonrası restorasyon çalışmaları devam eden tarihi okul binasında büyük bir yangın çıktı. Alevler binayı sararken okul binasındaki hasar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören ve güçlendirme ile restorasyon süreci devam eden kentin sembol yapılarından Yediocak İlkokulu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

1 / 13
Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yagında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 

2 / 13
Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü - Resim: 3

Deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütülen tarihi binanın bazı bölümlerinde yangın nedeniyle ek hasar oluştuğu öğrenildi. 

3 / 13
Türkiye'nin asırlık okulu restorasyon çalışmaları sırasında küle döndü - Resim: 4

 Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

4 / 13