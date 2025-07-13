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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında gurbetçi kuyruğunun sonu görülmedi

Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Kara yoluyla gelen gurbetçiler, Türkiye’de ilk durakları Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında gurbetçi kuyruğunun sonu görülmedi - Resim: 1

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 1 yıl boyunca özlemini çektikleri memleket hasreti, 3 hafta önce tatil döneminin başlamasıyla sona erdi.

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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında gurbetçi kuyruğunun sonu görülmedi - Resim: 2

Gurbetçiler Türkiye’ye kara yoluyla gelmeye devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 620 bin gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarından giriş yaptı. 

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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında gurbetçi kuyruğunun sonu görülmedi - Resim: 3

Gurbetçilerin Türkiye’ye gelişlerindeki ilk durakları olan Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında ise yoğunluk yaşanıyor. 

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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarında gurbetçi kuyruğunun sonu görülmedi - Resim: 4

Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu giriş peronlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler Türkiye’ye ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor.

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