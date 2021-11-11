Türkiye'nin başı sağolsun! Uzungöl öldü! Kahreden görüntü
Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri başladı. Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Endişelendiren balık ölümlerinin kaynağının araştırılarak önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'de, son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı.
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Göl ve gölü besleyen derede, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri tespit edildi.
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Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.
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Gölde yaşayan bütün canlıların tehlikede olduğunu belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, “Gölümüzde oluşan balık ölümleri bizi endişelendiriyor. Balık ölümlerinin neden olduğunu bilmiyoruz ama bu durum göl içerisindeki bütün canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Konunun araştırılmasını ve ona göre önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
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