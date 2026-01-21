  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var!

Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var! - Resim: 1

Kaza, saat 14.54'de Kartepe'nin zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. 

1 / 19
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var! - Resim: 2

Teleferiğin hava muhalefeti nedeniyle kapalı olması sebebiyle teleferikle düzenlenen sefer hattında çalışan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 / 19
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var! - Resim: 3

İçi dolu olan otobüste bulunan yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 

3 / 19
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var! - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. 

4 / 19