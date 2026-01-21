Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 14.54'de Kartepe'nin zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi.
Teleferiğin hava muhalefeti nedeniyle kapalı olması sebebiyle teleferikle düzenlenen sefer hattında çalışan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İçi dolu olan otobüste bulunan yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.
