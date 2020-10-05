Türkiye'nin ''beyaz altın''ı yüz güldürdü!

"Bu yıl pamuk hasadı başladığında tek korkumuz yağmurun yağmasıydı. Yağmur yağmadığı için pamuk şu an kaliteli. İlçemiz pamuk olarak lif bakımından Bergama Kınık'tan sonra en iyi uzun lif çıkaran ilçe. Bu yılki fiyatlar da 4 bin 200 TL civarında. Bunun en azından 4 bin 700 civarında olması lazım. Bir de pamuk primleri 3 yıldan beri hep aynı yerde seyrediyor. Biz pamuk primlerinin devlet büyüklerimiz tarafından yükseltilmesini istiyoruz."