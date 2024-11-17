Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu

‘TEK EKSİĞİMİZ KAR’

Uludağ’da tüm hazırlıkların tamamlandığını, tek eksiğin kar olduğunu söyleyen otel yöneticisi Süleyman Güngör, “Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında. Karın yağmasıyla beraber harekete geçeceğini düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz sezona göre, sadece tek eksiğimiz beyaz karın olmaması. Onun da inşallah önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünüyoruz. Tabii maliyetlerin de artmasıyla şu anda kişi başı 7-8 bin liralardan başlıyor oda fiyatlarımız. 60 bin liraya kadar oda var. Yeme, içme, jakuzisi, şöminesi her şeyi mevcut. Özel servisi de var. Her şey dahil fiyatlar. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber. Yine aynı düzende gitmesini düşünüyoruz. Çıktığımız fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece ocak ve sonrasında fiyatlarda artışlarımız olacak. Öncesinde aynı. O da yılbaşına özel. Ama henüz onun hazırlıklarına başlamadık. Hava şartlarını bekliyoruz, kar yağışıyla beraber bütün hazırlıklarımız bitmiş olacak. Tahminler de artık tutmuyor. Bu hafta sonuna baktığımızda hava durumunda kar gösteriyordu. Maalesef bugün, az önce baktığımda yine kar yok oldu. Bekliyoruz bakalım. Balkanlar'dan soğuk hava dalgasının gelmesi ümidimizi artırıyor. Biz, buradaki bütün otel işletmecileri karın yağmasını bekliyoruz” diye konuştu.