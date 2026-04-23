Türkiye'nin beyaz cennetinde kış bitmedi: 1 metre kar var!
Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da bahar ortasında kış manzaraları hakim. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Kaynak: DHA
Kayakseverlerin "Beyaz Cennet" olarak adlandırdığı Uludağ, nisan ayında nadir görülen bir kar yoğunluğuna sahne oluyor. Uludağ'da, 23 Nisan’da kar kalınlığı 100 santimetre olarak ölçüldü.
Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar yağışı nisan ayı boyunca aralıklarla devam etti.
8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da kar olmasına rağmen kayak pistleri boş kaldı.
Karayolları ekipleri ise Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
