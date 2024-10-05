Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu

Bölgede yoğun elma üretimi ve vahşi tarımsal sulama yapıldığına dikkati çeken Nusret Yakışıklı, "Bölge insanı suçtan kaçmak için 'yağmur yağmıyor' şeklinde söylemler kullanıyor. Fakat meteorolojik verilere göre Karadeniz'den sonra Göller Yöresi, en çok yağmur alan bölgelerden biri. Maalesef bölgede su yönetimi yok. Göl bazı bölgelerde 50 metre, bazı bölgelerde 150 metreye kadar çekilmiş ve kuruyan alanlarda çatlak topraklar kalmış geriye. Bu göl, milli park sahası ve su yönetimi yapılması gerekiyor. Ama sadece bir müze açılmış ve kapıda para alınmaktan başka bir şey yapılmıyor. Çok hoyratça kullanılan göl suyu ve kaçak sondajlar, Eğirdir Gölü gibi Kovada Gölünü de bitiriyor. Acilen önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.