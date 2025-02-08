Türkiye'nin bir tatil cennetindeki 167 turizm tesisi de ''eksik belgeli'' çıktı
Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 canımızı yitirdiğimiz otel yangını faciasının ardından Türkiye genelinde başlayan turizm tesislerine yönelik denetimler Türkiye'nin turizm cennetlerindeki rezaleti gözler önüne serdi. Antalya, Bursa, Bolu ve Muğla'nın ardından Trabzon'daki Uzungöl'de faaliyet gösteren 300 tesisinden 169'u için "mühürlensin" kararı çıktı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası gözler, turizm tesislerine çevrildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yangın güvenliği tedbirleri ve turizm işletimlerinin belgelendirilmesi süreci kapsamında denetimler artırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgedeki 300'e yakın işletmenin 169'unda Turizm İşletme Belgesi olmadığı ve evraklarında eksiklik bulunduğu tespit edildi. Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklikler saptanan aralarında otel ve pansiyonların yer aldığı 70 işletmeyi kullanıma kapattı. Belgelerin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin yapılmasının ardından işletmelerin yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçedeki işletmelerde denetimlerin arttığını belirterek, "Bolu'daki yangın canımız yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. 1 yıldan beri yangın yönetmeliği noktasında, bakanlığın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda denetimlerimizi sıklaştırmıştık ama son yangından sonra daha da sıklaştırdık. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi, Çaykara Kaymakamlığı ortak koordineli olarak ruhsatsız işletmeleri 1 hafta önce kapatmaya başladık. Bu kapatma tamamıyla kapatma noktasında değil, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda; işletme ruhsatı olup, bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almayan otellerimiz ve pansiyonlarımız var. Şu anda 51'e yakın Turizm İşletme Belgesi olmayan otel ve pansiyon var. Bunlar işletme ruhsatı almıştır, turizm işletme belgeleri bakanlıkta bekliyordur. Bakanlıktan geldikten sonra inşallah belgelerini ve işleme ruhsatlarını vermiş olacağız" diye konuştu.