Türkiye'nin bir tatil cennetindeki 167 turizm tesisi de ''eksik belgeli'' çıktı

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçedeki işletmelerde denetimlerin arttığını belirterek, "Bolu'daki yangın canımız yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç olmasaydı. 1 yıldan beri yangın yönetmeliği noktasında, bakanlığın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda denetimlerimizi sıklaştırmıştık ama son yangından sonra daha da sıklaştırdık. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi, Çaykara Kaymakamlığı ortak koordineli olarak ruhsatsız işletmeleri 1 hafta önce kapatmaya başladık. Bu kapatma tamamıyla kapatma noktasında değil, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda; işletme ruhsatı olup, bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almayan otellerimiz ve pansiyonlarımız var. Şu anda 51'e yakın Turizm İşletme Belgesi olmayan otel ve pansiyon var. Bunlar işletme ruhsatı almıştır, turizm işletme belgeleri bakanlıkta bekliyordur. Bakanlıktan geldikten sonra inşallah belgelerini ve işleme ruhsatlarını vermiş olacağız" diye konuştu.