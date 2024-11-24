Türkiye'nin bisikletli belediye başkan adayı trafik kazası geçirdi

Otomobil sürücüsü Aslan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak sürücünün eşi, çocukları ve kardeşinin de olduğu belirtildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Sadık Aslan yaptığı açıklamada, “Biz araçla geliyorduk. Sanırım bisikletli kırmızı ışıkta geçti. Bir anda karşımıza çıktı. Kaza yani ama sağa sola bakmadan karşımıza atladı" diye konuştu.