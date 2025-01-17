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Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde bungalov evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği - Resim: 1

Yangın, dün gece saatlerinde Hacımercan Mahallesi Ada Merkez Sokak üzerinde bulunan S.G.'ye ait bungalov evde çıktı. 

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Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği - Resim: 2

Bungalovun soba bacasından çıktığını değerlendirilen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği - Resim: 3

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

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Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği - Resim: 4
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