Türkiye'nin bungalov cennetinde yangın paniği
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde bungalov evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Yangın, dün gece saatlerinde Hacımercan Mahallesi Ada Merkez Sokak üzerinde bulunan S.G.'ye ait bungalov evde çıktı.
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Bungalovun soba bacasından çıktığını değerlendirilen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
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