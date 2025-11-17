  1. Anasayfa
  Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da geçtiğimiz ay tarım aracılarının 9 günlük yevmiye grevi nedeniyle mandalinalar dalında kaldı. Mandalinanın bahçede kilosu 3 ile 5 liraya kadar düştü...

Kaynak: İHA
Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da kent genelinde yaklaşık 383 bin dönüm alanda ekilen mandalinada hasat Eylül ayının sonunda başladı.

Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Bu sene Çukurova'da birçok ürün zirai dondan etkilenirken okitsu, mihowase, early ve primasol cinsi erkenci mandalinalar zirai dondan zarar görmedi. 

Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Dönümüne ortalama 4 ile 6 ton arasında verim alınan mandalina, ilk hasat edildiği haftalarda kilosu bahçede kalitesine göre 8 ile 15 lira arasında alıcı buldu. Ancak tarım aracılarının 9 günlük yevmiye grevi sırasında mandalinalar dalında kaldı ve erkenci cins birçok mandalina zarar gördü. İşçilerin grevi bittikten sonra ise portakal hasadının da başlaması, mandalinada rekolte fazlalığı nedeniyle ürün dalında kaldı.

Türkiye'nin c vitamini deposu şifa kaynağında kriz var: Fiyatı 3 TL'ye kadar düştü!

Mandalinanın bahçede kilosu 3 ile 5 liraya kadar geriledi. Öte yandan Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen Adana mandalinası, dalında zarar görünce ihraç da edilemedi.

