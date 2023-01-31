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Türkiye'nin cenneti Bodrum'da satılık ada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkbükü ve Gündoğan mahalleleri açıklarındaki Küçük Tavşan Adası, 200 milyon 220 bin liraya satılığa çıkarıldı.

Türkiye'nin cenneti Bodrum'da satılık ada - Resim: 1

Bodrum'a 16 mil mesafede bulunan Küçük Tavşan Adası, 'Gündoğan'ın muhteşem koyunda satılık ada' başlığıyla internetten satılığa çıkarıldı. 

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Türkiye'nin cenneti Bodrum'da satılık ada - Resim: 2

İlanda 220 milyon 220 bin liradan satışa çıkarılan adanın 6 parselden oluştuğu ve 71 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olduğu belirtildi. 

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Türkiye'nin cenneti Bodrum'da satılık ada - Resim: 3

Adanın tarla ve zeytinlik için yatırım amaçlı kullanılabileceği belirtildi. 

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Türkiye'nin cenneti Bodrum'da satılık ada - Resim: 4

23 Ocak'ta ilan çıkarılan adaya talebin olduğu, hisseli tapu olan adanın imar durumunun ise tarla olarak geçtiği bildirildi. (DHA)

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