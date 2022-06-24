Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.
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Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi.
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Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.
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Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı.
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