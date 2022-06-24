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  4. Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler

Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler - Resim: 1

Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

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Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler - Resim: 2

Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler - Resim: 3

Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

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Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler - Resim: 4

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı.

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