Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

TABELALARIN NEREDEYSE TAMAMI ARAPÇA

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde bölgede kaydedilen bir video ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Uzungöl'de çok yoğun bir şekilde bulundukları ve bölgedeki tüm işletmelerin tabelalarının Arapça olduğu dikkatlerden kaçmıyor.