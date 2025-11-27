Türkiye'nin cenneti Munzur Vadisi Milli Parkı kurtuldu!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, baraj ve HES projelerini hayata geçirmek için firma, doğal sit alanı ilanının iptal edilmesi için dava açtı. Mahkeme, keşif heyetinin raporunu baz alıp davayı reddetti. Davanın müdahili olan avukat Barış Yıldırım, ''Bu havzanın baraj ve HES projeleriyle yok edilmesi artık hukuken imkansız hale geldi'' dedi.
Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ve Türkiye'nin en zengin milli parkı ile vadisi arasında yer alıyor.
Belli alanda yapılan çalışmalarda Milli Park’ta beşte biri endemik olan 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü saptandı. Meşe türlerinin yükseklerde hakim olduğu park, ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.
Munzur Alası denen alabalık, berraklığı, temizliği ve içilebilir olmasıyla bilinen Munzur Nehri'nde habitat buluyor. Munzur Nehri ve nesli tükenmekte olan yaban keçisi de bölge insanı tarafından kutsal kabul ediliyor.
DOĞAL SİT ALANI İLANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 28 Nisan 2021'de Tunceli'ye yaptığı ziyarette, Munzur ile Pülümür vadilerinin 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edileceğini açıklamasının ardından; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden 3 uzman, bölgeye gelip, keşif çalışması başlattı. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Rapor sonrası Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos 2023’te yayımlanan Resmi Gazete'de, Munzur ve Pülümür vadilerinin bazı bölgeleri doğal sit alanı ilan edildi.