Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var

Orman hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, "Hacıosman Ormanları 121 hektarlık bir alana sahiptir. Deniz seviyesinde ve düz bir arazi yapısındadır. Hacıosman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında önemli bir alana sahip bir ormandır. Nadir ve tehlikeye maruz su basar ormanı özelliği bulunmaktadır. Buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişine yasaktır. Alanımız orman ve kumul vejetasyonu da bulunuyor" dedi.