  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu

Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde coşkuyla kutlandı. İşte 1 Mayıs kutlamalarından kareler...

Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu - Resim: 1

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında, DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

1 / 32
Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu - Resim: 2

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.

2 / 32
Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu - Resim: 3

Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

3 / 32
Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu - Resim: 4

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.

4 / 32