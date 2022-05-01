Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs coşkusu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde coşkuyla kutlandı. İşte 1 Mayıs kutlamalarından kareler...
İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında, DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
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Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.
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Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.
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Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.
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