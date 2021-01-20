Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, kar yağışının ardından beyaz gelinliği giydi.



Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, yaptığı açıklamada, ilçenin, Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı olduğunu söyledi.



Pınarbaşı'nın doğa turizminde kendini öne çıkartarak Türkiye genelinde tanınır hale geldiğini vurgulayan Yaşar, "Horma Kanyonu, doğa turizminde lokomotifimiz konumunda. İçindeki 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla Türkiye'de başka örneği olmayan Horma, 4 mevsim kendini gösteriyor. Horma, baharda yeşili, yazın serinliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın da beyaz gelinliğiyle muhteşem bir görüntüye sahip" dedi.