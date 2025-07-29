Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor
Diyarbakır'da 1980 yılında açılan, 12 Eylül Darbesi'den sonra askerî yönetime devredilerek Sıkıyönetim Askerî Cezaevi olarak kullanılan işkence iddialarıyla gündemden düşmeyerek The Times gazetesine göre "dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi" arasına giren The Times gazetesine göre "dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi" arasında yer...
Diyarbakır'da 12 Eylül darbesi sonrası askeri cezaevi olarak kullanılan E Tipi Cezaevi’nin ‘Anı ve Etnografya Müzesi’ne dönüştürülmesi kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk etabında sona gelindi. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, birinci etabın 15 Ağustos’ta tamamlanacağını belirterek, “Kültür Yolu Festivali’nin düzenleneceği Ekim 2026’ya kadar müzenin tamamlanması hedefleniyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim 2023’te toplu açılış töreni için geldiği Diyarbakır’da, 12 Eylül darbesi sonrası askeri cezaevi olarak kullanılan Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin müze olacağını açıklayarak, “Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız restorasyon projelerini hazırladı. İçinde müze, kütüphane, kültür ve sanat birimlerinin yer alacağı bu eserin Diyarbakır’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Açıklamanın ardından cezaevinde bulunan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cezaevinin kapısına kilit vurup anahtarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim etti.
27 Ekim’de, cezaevinin çevresine terör olaylarına karşı kurulan 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve her biri 7 ton olan beton bloklar kaldırıldı.