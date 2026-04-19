Türkiye'nin en acı buluşması... Rojin Kabaiş’in Babasından Gülistan Doku ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sözlerinin kendisini duygulandırdığını belirten Kabaiş, “Suçumuz günahımız nedir? Bu insanlar, bu aile 6 senedir burada acılar çekiyor. Bu yolda belki yüzlerce defa gelip, gittiler. Biz de sürekli Van’a gidip geliyoruz, acılar çekiyoruz. Onların umurunda değil. Rojin Kabaiş’in dosyasına 6 aydır hiçbir şey yapılmamış. Dosya halen o şekilde rafta duruyor. 2 erkek DNA’sı da tespit edildiği halde halen bir adım atılmadı. Sadece ‘telefonu yurt dışında, onu bekliyoruz’ diyorlar. Allah’ın izniyle her şey çözülecek, hem Rojin’in hem Gülistan’ın. Adalet Bakanımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimize, Adalet Bakanımıza güveniyorum. Onun tarihi kelimeleri vardı, çok duygulandım, çok ağladım. Kendisi de söyledi. ‘Kim olursa olsun, güçlüye dokunulmaz algısı yapmasınlar’ diye. İnşallah her şeyi çözecek. Bizimki de ortaya çıkacak. Bu annenin hakkı nasıl ödenecek? 6 yıldır bu aile acı çekiyor. Bizimki de onun benzeridir. Van Valisine sesleniyorum. Bize yardımcı ol, her şey açığa çıksın. Kimin parmağı varsa, kim olursa olsun çözülsün. Gülistan Doku’daki gibi her şey açığa çıksın. Çünkü kameraları silmişler, dar baz çalışması yapılmadı, 2 erkek DNA’sı var diye konuştu.