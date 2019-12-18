Türkiye'nin en büyüğü... Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi

'SU TAŞINMASAYDI, GÖL KÖTÜ DURUMDA OLABİLİRDİ'

Gölü besleyici kaynakların giderek azaldığına dikkat çeken Akköz, ''Bölge, artık eskiye göre daha az yağış alıyor. Buharlaşmayla ciddi kayıplar var. Ayrıca gölden dışarıya su çıkışları da var. Çarşamba kanalı vasıtasıyla Çumra’ya kadar buradan su taşınıyor. Isparta Hoyran taraflarından da yine kanallarla Beyşehir Gölü üzerinde inşa edilen Isparta Ovası Sulama projesi var. Buralardan su çekildiği zaman doğal olarak gölün rezervi de düşüyor. Son dönemlerde Gembos tüneliyle Derebucak tarafından su taşınarak, su seviyesinin daha iyi korunması sağlandı. Oradan buraya verilen su olmasaydı Beyşehir Gölü şu an daha da kötü durumda olabilirdi. Kaynakların çoğu kurudu ve dereler eskisi gibi akmıyor'' diye konuştu.