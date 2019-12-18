Türkiye'nin en büyüğü... Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde su seviyesi azalmaya başladı. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akköz gölün kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin azalması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor.
Gölde incelemede bulunan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, su seviyesinin gün geçtikçe azaldığını belirterek şunları söyledi: "Göl, 656 kilometrekare gibi büyük bir yüzey alanına sahip. Ne yazık ki gölün derinliği az ve sığ bir göldür. Gölün karstik yapısı da tektonik orijinli ama tabandan düdenlerle su kaçakları söz konusu. Beyşehir Gölü’nün konumu itibariyle de besleyici kaynakları da belli. Birkaç tane dere ve dağlardan gelen kaynak suları besliyor. Gölü besleyen derelerin çağlayarak akması gerekiyor. Ancak ülkede yaşanan kuraklıktan Beyşehir Gölü de nasibini almış durumda. Su seviyemiz şu an da düşük."
'SU TAŞINMASAYDI, GÖL KÖTÜ DURUMDA OLABİLİRDİ'
Gölü besleyici kaynakların giderek azaldığına dikkat çeken Akköz, ''Bölge, artık eskiye göre daha az yağış alıyor. Buharlaşmayla ciddi kayıplar var. Ayrıca gölden dışarıya su çıkışları da var. Çarşamba kanalı vasıtasıyla Çumra’ya kadar buradan su taşınıyor. Isparta Hoyran taraflarından da yine kanallarla Beyşehir Gölü üzerinde inşa edilen Isparta Ovası Sulama projesi var. Buralardan su çekildiği zaman doğal olarak gölün rezervi de düşüyor. Son dönemlerde Gembos tüneliyle Derebucak tarafından su taşınarak, su seviyesinin daha iyi korunması sağlandı. Oradan buraya verilen su olmasaydı Beyşehir Gölü şu an daha da kötü durumda olabilirdi. Kaynakların çoğu kurudu ve dereler eskisi gibi akmıyor'' diye konuştu.
BALIK ÇEŞİDİ AZALDI
Akköz, göldeki balık çeşidinde de azalma olduğunu kaydederek, ''Balık çeşidinde diğer yıllara oranla bir azalmanın olduğu bir gerçek. 30 yıl önce 22 çeşit balık türünün yaşadığı gölde, şimdi durum oldukça farklı. Bu sayıyı şimdi 12’ye kadar çıkarabilirsiniz ancak 22 çeşit balık çeşidini burada artık yakalama şansınız yok. Gölden su çekimleri, ekolojik kuraklık, istilacı türler burada etkili olmuştur'' dedi. Gölün kuraklık tehdidi altında olduğunu belirten Akköz, şöyle konuştu: ''Kuraklık devam ederse diğer göllerde olduğu gibi Beyşehir Gölü sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca gölden su kullanımın sınırlandırılması gerekiyor. Suyun vahşice kullanılmasının önüne geçilmesi gerekir.''