Türkiye'nin en büyüğü kadınlara emanet

Türkiye'nin en prestijli ve gözde projeleri arasında gösterilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, zor coğrafi koşullara rağmen başarılı işler ortaya koyan kadın personel, Türk kadınının her koşulda ve sektörde başarıyla çalışabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor.

