Türkiye'nin en büyüğü kadınlara emanet
Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan kadın mühendis ve teknikerler, dev projenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyor.
Milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 15'i mühendis, 10'u tekniker olmak üzere 25 kadın görev alıyor.
İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak ve milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan kadın personel, herkesin takdirini topluyor.
Türkiye'nin en prestijli ve gözde projeleri arasında gösterilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, zor coğrafi koşullara rağmen başarılı işler ortaya koyan kadın personel, Türk kadınının her koşulda ve sektörde başarıyla çalışabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor.