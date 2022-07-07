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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin düzenlediği Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri - Resim: 1

İş dünyası dergisi Fortune’un Türkiye ayağı, her yıl gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye araştırmasını bu sene de gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi belli oldu. Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması, şirketler hakkında da önmeli veriler ortaya çıkardı.

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri - Resim: 2

Bu sene 15.’si gerçekleştirilen araştırmaya göre en büyük şirketler, pandeminin etkilerine rağmen hızlı bir büyüme oranı gösterdi. 500 şirketin toplam net satışları, 2021 yılına göre %65,7 oranında arttı ve 3 trilyon 212 milyar TL olarak ölçüldü. Bu artış, Fortune 500 Türkiye araştırması tarihindeki en büyük artış olarak kayda geçti. İşte, sırasıyla Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ilk 10'u..

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri - Resim: 3

10. Opet Petrolcülük A.Ş.

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri - Resim: 4

9. Petrol Ofisi A.Ş.

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