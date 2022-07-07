Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri
Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye'nin düzenlediği Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması'nın sonuçları açıklandı.
İş dünyası dergisi Fortune’un Türkiye ayağı, her yıl gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye araştırmasını bu sene de gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi belli oldu. Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması, şirketler hakkında da önmeli veriler ortaya çıkardı.
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Bu sene 15.’si gerçekleştirilen araştırmaya göre en büyük şirketler, pandeminin etkilerine rağmen hızlı bir büyüme oranı gösterdi. 500 şirketin toplam net satışları, 2021 yılına göre %65,7 oranında arttı ve 3 trilyon 212 milyar TL olarak ölçüldü. Bu artış, Fortune 500 Türkiye araştırması tarihindeki en büyük artış olarak kayda geçti. İşte, sırasıyla Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ilk 10'u..
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10. Opet Petrolcülük A.Ş.
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9. Petrol Ofisi A.Ş.
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