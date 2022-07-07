Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu! İlk sıra şaşırttı: İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri

Bu sene 15.’si gerçekleştirilen araştırmaya göre en büyük şirketler, pandeminin etkilerine rağmen hızlı bir büyüme oranı gösterdi. 500 şirketin toplam net satışları, 2021 yılına göre %65,7 oranında arttı ve 3 trilyon 212 milyar TL olarak ölçüldü. Bu artış, Fortune 500 Türkiye araştırması tarihindeki en büyük artış olarak kayda geçti. İşte, sırasıyla Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ilk 10'u..