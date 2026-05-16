Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında hareketlilik başladı: İşte kurbanlık fiyatları
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında yoğunluk başladı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yer alan ve yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı unvanını taşıyan tesiste kurbanlık hareketliliği başladı. Yurdun dört bir yanından gelen üreticiler, kurbanlıkları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görücüye çıkardı.
Pazarda vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını öğrenip hayvanları inceledi. Türkiye'nin dört bir yanından hayvancılıkla uğraşanları ağırlayan pazarda, alım satım alanında yoğunluk gözlendi. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Kurban pazarındaki son durum dronla görüntülendi.
Pazarda alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, güncel fiyatlar da netlik kazandı. Küçükbaş üreticisi Mehmet Mızrak, piyasadaki talebin canlı olduğunu ifade ederek, "Küçükbaş kurbanlıklar hayvanın kilosuna ve cinsine göre ortalama 15 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Büyükbaş alanında da ciddi bir kalabalık hakim" dedi.
Büyükbaş üreticisi Mahmut Şahin ise "Herkesin bayramı mübarek olsun. Fiyatlara gelince de 50 bin liradan pay başı, tosun ve düvede 40-45, inekte 35-40 bin lira arası hisse başı gidiyor. Kurbanlık satışlarımız normal. Çok güzel de değil, çok kötü de değil" diye konuştu.