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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında kırmızı alarm: Tedbir amacıyla kapatıldı

Sivas'ta bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında kırmızı alarm: Tedbir amacıyla kapatıldı - Resim: 1

Şarkışla ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen üreticilerin satış yaptığı canlı hayvan pazarı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. 

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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında kırmızı alarm: Tedbir amacıyla kapatıldı - Resim: 2

Şarkışla Belediyesi şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. 

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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında kırmızı alarm: Tedbir amacıyla kapatıldı - Resim: 3

Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin en büyük hayvan pazarında kırmızı alarm: Tedbir amacıyla kapatıldı - Resim: 4

 Şarkışla Hayvan Pazarı, 10 bin hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak biliniyor.

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