Türkiye'nin en büyük ikinci köyü, dünyayı giydiriyor

Kalabalık olan köyü yönetmekte zorlandıklarını da aktaran Alkan, şunları söyledi: “Köyümüz standartlarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği bir köy. Bunun yanında üniversite ve şehre yakın olduğu bir köy. Şehirleşmede köyümüzde artarak devam etmekte. Şuanda tamamlanmamış 180 dairelik konutlarımız var. Adalar mahallemizde yapılacak olan programı hazırlanmış inşaat alanlarımız var. Galericiler kooperatifinin yapmış olduğu güzel, büyük yatırım var. Galericiler Kooperatifi köyümüzden yer aldılar. Köyümüzde faaliyetlerini devam ettirmek için dükkanlar yapıyorlar. Bunlara da hizmet etmek muhtarlık olarak zor ama imkansız değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”