Türkiye'nin en büyük kütüphanesi kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, açılış töreni öncesi kütüphaneyi gezdi.

Cumhurbaşkanı, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanenin haftanın her günü, günün 24 saati kitapseverlere hizmet vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ''Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık'' dedi.