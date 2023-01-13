Türkiye'nin en büyük kütüphanesi kapılarını açtı
İstanbul'daki 250 yıllık Rami Kışlası restorasyon çalışmasıyla kütüphaneye dönüştürüldü. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük kütüphanesinde 2 milyondan fazla kitap yer alacak. Kütüphane, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi bugün hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan kütüphane, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, açılış töreni öncesi kütüphaneyi gezdi.
Cumhurbaşkanı, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanenin haftanın her günü, günün 24 saati kitapseverlere hizmet vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ''Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık'' dedi.
İlk kez Osmanlı Padişahlarından III. Mustafa döneminde yaptırılan Rami Kışlası uzun süredir atıl vaziyetteydi. Bir buçuk yıl önce kütüphane olacağı açıklanan alanda çalışmalar tamamlandı.
Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980'lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi.
Yapının restorasyon sürecinin 2000'lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014'te de başladığını söyledi.