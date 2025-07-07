Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu: Zirvedeki ilk 3 şirket değişmedi
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2024 raporu açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme (EPİAŞ) 864.8 milyar TL net satış geliriyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye işbirliği ile 2008 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen 'Fortune 500 Türkiye 2024' araştırması, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye araştırması, sıralamada yer alan şirketlerin 2024 yılındaki ekonomik zorluklara rağmen büyüme ve istihdam odaklı stratejilerini sürdürdüklerini ortaya koydu. Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer alan şirketlerin toplam net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 35.6 artarak 17 trilyon 390 milyar TL’ye yükseldi. Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer alan şirketlerin, Türkiye’nin GSYİH’ı içindeki payı yüzde 40.1 oldu.
Son yıllarda uygulanan enflasyon muhasebesinin bilanço türlerinde farklılaşması nedeniyle listenin tamamı üzerinden reel artış anlamında net bir analizi mümkün olamadığı için Fortune 500 Türkiye 2024 araştırmasının ortaya koyduğu sonuçları farklılaştırarak değerlendirmeye ihtiyaç var. Bu noktada araştırma sonuçları, finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlayan ve fonksiyonel para birimi TL olan şirketlerin toplam net satışları reel olarak yüzde 3.0 oranında arttığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlamamış olan şirketler ile finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlamış ancak fonksiyonel para birimi TL dışında farklı bir para birimi olan şirketlerin ise toplam net satışları nominal olarak yüzde 44.7 artarken, ÜFE dikkate alındığında reel olarak yüzde 12.6 oranında arttı.
Fortune 500 Türkiye Listesi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini, net satışlarına göre sıralıyor. Araştırma kapsamında ayrıca şirketler; ihracat, faiz ve vergi öncesi kâr/zarar, aktif toplamı, özkaynaklarına göre de sıralanıyor. Sektörel ve iller dağılımının yanı sıra borsa şirketlerinin finansal performanslarının da ayrıntılı yer aldığı Fortune 500 Türkiye 2024 sıralaması, farklı kriterlere göre oluşturulan çeşitli alt listeler de yer alıyor.
EPİAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Bu yıl 18’incisi açıklanan, finansal kurumlar ve holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında zirvedeki ilk üç değişmedi. Enerji Piyasaları İşletme, 864.8 milyar TL net satış geliriyle bu yılda listeye ilk sırada girerken, Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri), 810.4 milyar TL satış geliriyle ikinci, 745.4 milyar TL net satış geliriyle THY (Türk Hava Yolları) üçüncü sıradaki yerini korudu. Yaklaşık 595 milyar TL net satış geliriyle Ford Otomotiv Sanayi, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde dördüncülüğe yükseldi. 519.6 milyar TL’lik net satış geliriyle BİM, bir önceki listeye kıyasla iki basamak tırmanarak Fortune 500 Türkiye 2024 listesine beşinci sıradan girdi. 2024 yılı net satış geliri 458.2 milyar TL olan Petrol Ofisi altıncı sırada listede yer alırken, 428.5 milyar TL net satış geliri ile Arçelik iki basamak tırmanarak Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında yedinci sıradan girdi. Geçen yılki listede dördüncü sırada yer alan Ahlatçı Kuyumculuk, 372.1 milyar TL net satış geliri ile dört sıra gerileyerek Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde sekizinci sıradan girdi. Opet 365.8 milyar TL net satış geliri ile dokuzuncu, Shell &Turcas ise 332.4 milyar TL net satış geliri ile Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde 10’ncu sıradaki yerini korudu. Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında yer alan ilk 10 şirket 5 trilyon 492 milyar TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 31.6’sını gerçekleştirdi.