Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu: Zirvedeki ilk 3 şirket değişmedi

EPİAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu yıl 18’incisi açıklanan, finansal kurumlar ve holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında zirvedeki ilk üç değişmedi. Enerji Piyasaları İşletme, 864.8 milyar TL net satış geliriyle bu yılda listeye ilk sırada girerken, Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri), 810.4 milyar TL satış geliriyle ikinci, 745.4 milyar TL net satış geliriyle THY (Türk Hava Yolları) üçüncü sıradaki yerini korudu. Yaklaşık 595 milyar TL net satış geliriyle Ford Otomotiv Sanayi, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde dördüncülüğe yükseldi. 519.6 milyar TL’lik net satış geliriyle BİM, bir önceki listeye kıyasla iki basamak tırmanarak Fortune 500 Türkiye 2024 listesine beşinci sıradan girdi. 2024 yılı net satış geliri 458.2 milyar TL olan Petrol Ofisi altıncı sırada listede yer alırken, 428.5 milyar TL net satış geliri ile Arçelik iki basamak tırmanarak Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında yedinci sıradan girdi. Geçen yılki listede dördüncü sırada yer alan Ahlatçı Kuyumculuk, 372.1 milyar TL net satış geliri ile dört sıra gerileyerek Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde sekizinci sıradan girdi. Opet 365.8 milyar TL net satış geliri ile dokuzuncu, Shell &Turcas ise 332.4 milyar TL net satış geliri ile Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde 10’ncu sıradaki yerini korudu. Fortune 500 Türkiye 2024 sıralamasında yer alan ilk 10 şirket 5 trilyon 492 milyar TL net satış geliri ile toplam satışların yüzde 31.6’sını gerçekleştirdi.