Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde durum vahim: ''Bitti, tükendi, kurudu''

Suyun gözle görülür şekilde çekildiği göl kıyılarında toprak yüzeyi görünmeye başlarken, suyun olmadığı kıyı kesimler insan boyunu aşan saz ve kamışlarla kaplandı. Bazı alanlarda ise göze hoş gelmeyen bataklık ve balçık görüntüleri oluştu. Sığlaşan su yüzeyinde renk değişimleri görülmeye başlandı.