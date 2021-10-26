Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde durum vahim: ''Bitti, tükendi, kurudu''
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve kuraklığa bağlı olarak suları onlarca metre çekilen Beyşehir Gölü, eski günlerine kavuşabilmek için yağışlı dönemin gelmesini bekliyor. Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, ''Göl bitti, tükendi, kurudu. Cenab-ı Allah bu sene yağış verirse, kar, yağmur belki o zaman gölün su seviyesi eski haline gelir diye umut ediyoruz'' dedi.
Bu yıl yaşanan şiddetli kuraklığın su kaynaklarını da kuruttuğu Beyşehir Gölü'nde, su seviyesi önemli ölçüde düştü.
Suyun gözle görülür şekilde çekildiği göl kıyılarında toprak yüzeyi görünmeye başlarken, suyun olmadığı kıyı kesimler insan boyunu aşan saz ve kamışlarla kaplandı. Bazı alanlarda ise göze hoş gelmeyen bataklık ve balçık görüntüleri oluştu. Sığlaşan su yüzeyinde renk değişimleri görülmeye başlandı.
Balıkçı limanlarında suların geriye doğru çekilmesi avcıları da olumsuz etkiledi. Balıkçılar artık iskeleye bağladıkları teknelerini daha açıklara doğru götürmek durumunda kaldı.
Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün büyük nimet olduğunu söyledi.