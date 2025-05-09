Türkiye'nin en büyük tren feribotu sefere başladı

‘DEMİR YOLU AĞ UZUNLUĞUMUZU 14 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTTİK’

Demir yolu ulaşımının 23 yıldır devlet politikası olarak ele alındığına ve öncelikli sektör olarak belirlendiğine dikkat çeken Boyraz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde özellikle 2002-2025 yılları arasında demir yollarında çok ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hep birlikte hayata geçirdik. Demir yolu hatlarımızın, limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı orta koridoru ile Londra'dan Pekin'e kadar güvenli, kısa, ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. Birebir hayata geçirdiğimiz mega projelerle, dünya lojistik haritasında Türkiye'yi önemli, vazgeçilmez bir kavşak haline getirdik. 2002 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2 bin 500 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere, 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağ uzunluğumuzu an itibarıyla yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın 7 bin 500 kilometreden fazlasını da elektrikli hale getirdik."