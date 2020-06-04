Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
Muş'un Zovaser Dağı civarına gezen bir vatandaş, arazide gördüğü 2 dev yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen vatandaş, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü çekerek, videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı.
Muş'un Zovaser Dağı civarına gezen bir vatandaş, arazide gördüğü 2 dev yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen vatandaş, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü çekerek, videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı.
Şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personellerden Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya tarafından yapılan teknik araştırmalar neticesinde yılanların koca engerek olduğu kanaatine varıldı.
İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAYVANLARI Sarı akrep Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.